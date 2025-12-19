Надзвичайне
Сегодня 06:16
Проти дрона немає аргументів (ВІДЕО)

На Півдні прикордонники прививають ворогу відчуття перманентної тривожності. Під час розвідувального польоту оператори БпЛА Держприкордонслужби виявили рух окупантів до спостережного посту, а також антенне обладнання та укриття загарбників. Вони одразу ж уразили позиції та знищили зв’язок ворога FPV-дронами, а вже вночі ліквідували особовий склад противника.

Державна прикордонна служба України цілодобово стоїть на варті українського суверенітету та є невід’ємною складовою Сил оборони України.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

