Протягом березня через ДТП на Харківщині загинуло четверо людей

На території Харківської області у березні сталося 195 дорожньо-транспортних пригод, із яких 33 – з потерпілими.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Унаслідок аварій чотири людини загинули, 34 отримали травми різного ступеня тяжкості.

За даними поліції, загалом за два місяці 2026 року на Харківщині зареєстровано 782 дорожньо-транспортних пригоди, із яких 109 – з потерпілими. Унаслідок аварій за цей період загинули 14 людей, 163 – отримали травми.

Поліцейські Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області проаналізували стан аварійності та прийшли до висновку, що найбільше ДТП з потерпілими сталися з причини порушення швидкості руху, порушення правил проїзду нерегульованих перехрестьта недотримання безпечної дистанції.

Згідно з аналізом поліцейських протягом звітного періоду в порівнянні з минулим роком зменшилась кількість автопригод з потерпілими за участі пішоходів. В результаті таких ДТП загинули п’ять пішоходів, 16 – отримали травми різного ступеня.

Окрему увагу правоохоронці приділяють безпеці дітей на дорогах. Протягом звітного періоду в Харківській області зафіксовано дев’ять ДТП за участю неповнолітніх, у яких загинулаодна дитина та 14 травмовано.

