Протягом доби росіяни били по Харківщині дронами та КАБами

З 11 по 12 квітня росіяни атакували населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Куп’янського районів безпілотниками різних типів та керованими авіабомбами. Постраждалих немає.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

На території Дергачівської громади внаслідок влучання безпілотника пошкоджено приватний будинок у селищі Козача Лопань.

Керованими авіабомбами окупанти вдарили по околиці села Світличне Золочівської громади. Також FPV-дрон влучив в дорогу в селищі Золочів.

В Ізюмському районі внаслідок обстрілів пошкоджено будинок та господарське приміщення.

Як уточнили в ГУ ДСНС України у Харківській області, у селі Оскіл Ізюмського району внаслідок обстрілу виникли пожежі: горіли дві господарчі споруди 30 кв. м та 80 кв. м. Інформація про постраждалих не надходила.

Агентство Телевидения Новости