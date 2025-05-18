Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області

Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 4 КАБ;

▪️ 2 БпЛА типу «Шахед»;

▪️ 10 БпЛА «Герань-2».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватних домоволодіння, пекарню, багатоквартирний будинок та конструктивні елементи не експлуатуємої господарчої будівлі;

▪️ в Ізюмському районі пошкоджено лінію електромережі;

▪️ у Чугуївському районі пошкоджено інфраструктуру фермерського господарства, газорозподільний вузол.

Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.

▪ ️Минулої доби ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки.

▪️ На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмову дію противника неподалік Загризового.

Джерело: https://t.me/synegubov/14339

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