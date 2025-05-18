Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️ 4 КАБ;
▪️ 2 БпЛА типу «Шахед»;
▪️ 10 БпЛА «Герань-2».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️ у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватних домоволодіння, пекарню, багатоквартирний будинок та конструктивні елементи не експлуатуємої господарчої будівлі;
▪️ в Ізюмському районі пошкоджено лінію електромережі;
▪️ у Чугуївському районі пошкоджено інфраструктуру фермерського господарства, газорозподільний вузол.
Упродовж минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень.
▪ ️Минулої доби ворог тричі атакував на Харківському напрямку, в районі Вовчанська та у бік Строївки.
▪️ На Куп’янському напрямку за добу відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмову дію противника неподалік Загризового.
Джерело: https://t.me/synegubov/14339