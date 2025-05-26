ПС ЗСУ про атаку росії: Випущено рекордну кількість дронів

Під час нічної атаки росія використала проти України майже 300 дронів, що свідчить про нарощення нею виробництва безпілотників, зауважив керівник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Рекордна кількість безпілотників, ударних "шахедів", а також дроноімітаторів. Загалом 298, мабуть, стільки ще не було. Це свідчить про те, що противник нарощує виробництво безпілотників - як дронів-імітаторів, так і "шахедів"… Додам, що у 22 локаціях були влучання, у 15 локаціях були падіння збитих БпЛА", - повідомив Ігнат у телеефірі.

Також він зауважив, що після перерви росіяни знову випустили проти України ракету Х-22. "Зокрема, сьогодні була застосована ракета Х-22, яка раніше часто застосовувалась, була якась пауза. І сьогодні ми бачили, що літак Ту-23 запустив теж таку ракету - 950 кг вибухова бойова частина", - пояснив представник ПС ЗСУ.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/34386

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