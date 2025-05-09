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Псевдо "пєрєміріє" 2.0. Ситуація на фронтах

Псевдо пєрєміріє 2.0. Ситуація на фронтах

Ще з самого початку його одностороннього оголошення московитами, було зрозуміло, що реалізувати псевдо "перемир'я" буде нереально, адже кацапи лицемірні брехуни, що й показала подібна акція в квітні. Тоді московські виродки використали "режим тиші", щоб на окремих і потрібних для них ділянках відновити ресурси, покращити положення на своїх позиціях та підготуватися до штурмових дій. А на інших просто продовжували штурмувати та обстрілювати позиції СОУ. Тож "травневе пєрєміріє" ніхто не сприйняв всерйоз, навіть західні партнери.

І перша демонстрація московської брехні була відображена в обстрілах по країні, тож Україна відреагувала чітко і ясно — дзеркально. 8 травня мало б початися "пєрєміріє", але чи є воно таким — ні. Ворог продовжує здійснювати обстріли, зокрема, сильні удари були нанесені по Сумщині.

На лінії бойового зіткнення така ж ситуація — ніякого перемир'я по суті немає. Зокрема, з тих напрямків, де ми уточнювали обстановку більшість зазначили, що ворог проводить активні штурмові дії, застосовує FPV-дрони, скиди, артилерію та авіацію скидаючи КАБи. На багатьох ділянках кацапи навіть не обговорювали ніяких наказів про "перемир'я" "припинення вогню" тощо.

● Найбільш важка ситуація на ранок була на Сумщині — там активно застосовуються КАБи інші засоби ураження і не припинялися штурмові дії. Також не було суттєвих змін на Харківщині, зокрема, на півночі області ворог активно застосовував FPV-дрони та скиди. На сході проводив штурмові дії і так само застосовує дрони. В районі Лиману ситуація змішана. Є ділянка, де не фіксувалася активність противника, але в основному особливих змін не відбулося — противник проводить активні штурмові дії, застосовує дрона та здійснює обстріли.

● За попередньою інформацією в районі Костянтинівки є ділянки, де спостерігається тиша, але фіксувалася активність авіації. На стику Торецького і Покровського відтинку, де ворог попередньо мав успіхи в районі Новооленівки, Олександрополя, Старої Миколаївки, Сухої Балки кацапи не збираються зупинятися і продовжують розвивати просування, тож там активно задіюються дрони, здійснюються обстріли, проводяться штурмові дії. Не спокійно і на Покровському відтинку та в районі Курахового, зокрема, активно працює арта.

● Доволі спокійна обстановка на півдні, де багато підрозділів зазначило про "дотримання тиші", в деяких місцях московити проводять евакуацію 300/200. Але варто зауважити, що запорізький та гуляйпільський відтинки і так останнім часом відносно спокійні.

❗️ З основного — "перемир'я" вже не таке, яке було в квітні, кацапи не танцюють з білими прапорами на позиціях, не проводять таких активних дій по ротаціях, підвозу провізій тощо. Зменшилася активність застосування КАБів як і того разу. Військово-політичне керівництво продемонструвало свою позицію щодо псевдо "перемир'я" і його можуть всі бачити по результатах польотів у глибину московії. Також Генеральним Штабом активно фіксуються порушення з самого ранку.

❗️ Сили Оборони продовжують здійснювати свою роботу по відбиттю агресії та знищенню ворога і на цей раз не просто працюють "дзеркально", а й проявляють ініціативу якщо бачать навіть підготовку до штурму. Але варто зауважити, за нашими уточненнями, є певні ділянки, де командування підрозділів дало накази працювати виключно у відповідь і це ініціатива самих командирів. Чи є якась загальна позиція по "режиму тиші" невідомо, вона поки не проявлялася.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/22312

Новости портала «Весь Харьков»

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