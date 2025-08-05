Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:11
Просмотров: 159

Пішов у понеділок гуляти з друзями та не повернувся: на Харківщині розшукують підлітка

Пішов у понеділок гуляти з друзями та не повернувся: на Харківщині розшукують підлітка

Співробітники відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області встановлюють місцеперебування Олександра Погребного, 2012 року народження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Мешканець села Курортне 04 серпня близько 16:00 пішов гуляти з друзями на до теперішнього часу не повернувся. 

Прикмети: зріст 165, міцної статури, світло-русе коротке волосся, блакитні очі. Під правим оком родимкаБув одягнутий у чорні шорти, чорно-сіру футболку з написом.

У поліції наголошують, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування розшукуваного, просимо повідомити до ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області за телефонами 102, 0953671138 чи іншим зручним способом.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 