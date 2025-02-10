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Після влучання авіабомби у Слатиному на Харківщині розпочалися аварійно-відновлювальні роботи

Після влучання авіабомби у Слатиному на Харківщині розпочалися аварійно-відновлювальні роботи

Сьогодні зранку на місці руйнувань від падіння ворожої авіабомби у Слатиному розпочалися аварійно-відновлювальні роботи

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Волонтери Дергачівського гуманітарного центру разом зі старостою Євгеном Івахненком надали OSB-плити, брус, дошки, цвяхи та тенти мешканцям 12 домоволодінь, що постраждали від ворожої атаки. Також на місці працюють представники міської комісії з єВідновлення», – зазначив Задоренко.

Тим часом працівники Харківобленерго продовжують ремонт пошкоджених ліній електропередач.

Протягом трьох годин дергачівські енергетики мають відновити подачу світла до знеструмлених будинків у Слатиному і в Безруках. Фахівці-високовольтники працюють над відновленням високовольтної лінії, яка живить Прудянку, Цупівку, Дубівку і Нову Козачу; орієнтовний термін завершення цих робіт – до кінця доби.

Агентство Телевидения Новости

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