Після ударів рф частина Харківщини та ще трьох областей залишилася без світла, – Укренерго

Станом на ранок 18 березня зафіксовані нові знеструмлення споживачів у Харківській, Донецькій, Миколаївській та Чернігівській областях. Причина – дронові атаки на енергооб’єкти та обстріли прифронтових регіонів. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже розпочато аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили в Укренерго.

Через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах України застосовані графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) та графіки погодинних відключень.

В окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак. А також зростання рівня енергоспоживання через низьку ефективність роботи сонячних електростанцій та зниження температури повітря.

Сьогодні, 18 березня, станом на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 11,1% вищим, ніж в той самий час попереднього дня. Причиною зростання стала хмарна погода у більшості регіонів України, окрім західних, що знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій і збільшує споживання із загальної мережі.

Енергетики закликають обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 16:00 до 21:00, а енергоємні процеси, за можливості, перенести на нічний час після 22:00. Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому рекомендується стежити за повідомленнями операторів системи розподілу.

Агентство Телевидения Новости