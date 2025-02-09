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Північна Корея готується розпочати серійне виробництво безпілотників, розроблених за сприяння росії

Північна Корея готується розпочати серійне виробництво безпілотників, розроблених за сприяння росії

Співпраця у сфері БпЛА відбувається в обмін на розгортання північнокорейських військових для підтримки рф у її війні проти України — японський телеканал NHK.

За даними джерела, дві країни уклали угоду, згідно з якою рф надасть КНДР технічну допомогу для створення кількох типів безпілотних літальних апаратів. Ці дрони мають вироблятися серійно, що може суттєво посилити військові можливості Пхеньяна.

Журналісти зазначають, що угода досягнута на тлі зміцнення військових зв’язків між двома країнами. У 2023 році москва та Пхеньян підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство.

Водночас, за їхніми даними, москва не готова сприяти розвитку ядерної програми Північної Кореї. російська влада побоюється, що подальші ядерні випробування Пхеньяна можуть загострити його відносини із США та сусідніми країнами, включно з Китаєм, що може ускладнити дипломатичну ситуацію.

Джерело: https://t.me/znua_live/188946

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