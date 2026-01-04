путін бреше, що він «ніколи не хотів війни і ніколи її не починав»

У соцмережах поширюється фейкова «цитата» російського диктатора володимира путіна про те, що він «ніколи не хотів війни і ніколи її не починав», а так звана «спеціальна військова операція» буцімто була спрямована на «порятунок людей» та побудову «світу без фашизму».

✅ Аналіз показує, що ідентичні тексти з цією «цитатою» одночасно поширюються різними мовами — польською, англійською та російською, що є характерною ознакою скоординованої інформаційної операції. Для посилення емоційного ефекту до публікацій додають старі фото путіна, зокрема зображення 2012 року, яке не має жодного стосунку до війни проти України.

Насправді саме росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року. путін жодних наведених чи подібних емоційних промов або цитат не виголошував.

❗️Наративи про «денацифікацію» та «захист мирних людей» є елементами російської пропаганди, якими кремль намагається виправдати агресію та перекласти відповідальність за війну.

Поширення таких фейків спрямоване на вибілювання образу путіна, маніпуляцію суспільною думкою та підрив підтримки України, зокрема в контексті міжнародних дискусій про мирні ініціативи.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16761

