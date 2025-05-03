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путін може тимчасово обмежити цілі війни в Україні, щоб грати за правилами США

путін може тимчасово обмежити цілі війни в Україні, щоб грати за правилами США

Про це пише CNN, посилаючись на дані розвідки

На лідера рф тиснуть не лише внутрішні економічні труднощі в його державі, а й дедалі агресивніша адміністрація Трампа, яка погрожує новими санкціями.

«Мені здається, він [путін] може думати — не хочу сказати менш масштабно, — але зосередившись на досяжних у ближчій перспективі цілях», — каже джерело видання.

У спецслужбах погоджуються, що москва готова обмежити свої цілі, щоб догодити Вашингтону. Однак рф не відмовилася від своїх максималістських військових цілей, наголошують там.

«Мислення путіна еволюціонувало. Він вважає, що має сприятливого американського президента, який не розуміє, що робить, і більше зосереджений на короткострокових перемогах», — каже член комітету з розвідки Палати представників США Джейсон Кроу.

Джерело: https://t.me/babel/67538

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