путін вважає, що він кращий гравець, ніж Трамп — The Economist

Переговори Кремля з адміністрацією Трампа офіційно розпочалися 18 лютого в Саудівській Аравії. Вочевидь, у Трампа немає чіткого плану, і його варіанти варіюються від відсікання України до нарощування військової допомоги та санкцій. Танець між американським президентом і путіним зробив ще один крок у Ер-Ріяді, під час першої за три роки прямої зустрічі між американськими та російськими посадовцями.

Ці переговори з невизначеним терміном дії цілком влаштовують путіна. У той час як Трамп розглядає їх як спосіб покласти край «безглуздій» війні, путін бачить у них етап більшого конфлікту, каже американський чиновник. російський лідер вважає, що він має більшу стійкість, ніж Україна чи НАТО, цей скрипучий західний альянс. Подібно до гравця в покер, путін досягає успіху, демонструючи впевненість і силу. Насправді ж, він не має жодного шансу на перемогу.

Будь-яка оцінка переговорної позиції росії повинна починатися з військової ситуації. Її армія демонструє жахливі результати. Темпи просування болісно повільні: з липня минулого року вона намагається взяти місто Покровськ, де нинішні втрати приголомшливі. Більшість перемог припадає на перші тижні війни. У квітні 2022 року, після відступу росії з півночі України, вона контролювала 19,6% української території, а її втрати (вбитими і пораненими) становили близько 20 000 осіб.

Сьогодні рф окупувала 19,2%, а її втрати становлять 800 000, вважають британські джерела. Західний чиновник каже, що «обидві армії воюють одна з одною, тому що не можуть зупинитися, а не тому, що вони дійсно сподіваються досягти вирішальної перемоги».

росіяни втратили тисячі одиниць військової техніки без можливості відновлення, а їхня економіка суттєво просідає з кожним місяцем війни. Така вразливість спонукає, декого на Заході вважати, що зараз найгірший час для Америки йти на швидкі поступки Кремлю. Навіть якщо Захід не може надати Україні залізні гарантії безпеки, він може зберегти санкції, щоб стримувати росію. Але Трамп зосереджений на виконанні своєї обіцянки швидко закінчити війну, а не на тому, щоб роками стримувати росію.

«Ми нарешті ставимо путіна в таке становище, в якому ми хотіли його бачити протягом трьох років. Буде жахливо соромно, якщо ми дозволимо йому вирвати перемогу з зубів поразки», — зазначає неназваний американський чиновник, коментуючи дії нової адміністрації.

путін вважає, що Трамп не просто нетерплячий, але й піддається маніпуляціям. Він задобрює американського президента лестощами та миттєвим задоволенням: 11 лютого він звільнив Марка Фогеля, американського громадянина, якого росія заарештувала у 2021 році.

Основні вимоги путіна залишаються незмінними. Вони включають в себе позаблокову Україну, чиї сили обмежені за розміром і оснащенням, і яка не приймає західні війська. Він хоче визнання того, що Крим і чотири інші частково анексовані українські області є частиною росії. Найголовніше, як заявив путін у червні 2024 року, — він хоче «остаточного врегулювання», яке б зняло західне ембарго з рф і дозволило б їй відновити свою армію.

Навіть якщо гаряча війна закінчиться, путін продовжуватиме намагатися підірвати Європу і відновити сферу впливу росії. За словами Стіва Ковінгтона, радника Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, його мета — розбити Україну і зруйнувати порядок, що склався після 1945 року під проводом США. Як заявив путін своїм дипломатам минулого року, «вся система євроатлантичної безпеки руйнується на наших очах». Європа «маргіналізується в глобальному економічному розвитку, занурюється в хаос ... і втрачає міжнародний авторитет і культурну ідентичність».

Йому, безсумнівно, було приємно почути, як 15 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки віце-президент США Джей Ді Венс повторив цю заяву. Кремль сподівається, що проросійські праві партії, якими захоплюється Венс, отримають перемогу на європейських виборах.

Найвищим пріоритетом путіна є збереження влади. Вихід з війни тягне за собою свої ризики, включаючи повернення сотень тисяч солдатів і боротьбу між різними кланами.

Дипломатія Трампа дала кисень поміркованим, які мовчки виступали проти війни. Їм бракує політичної влади, але ці «бенефіціари миру» — приватні бізнесмени, економісти і деякі технократи — сподіваються, що Трамп і його команда зможуть змінити траєкторію розвитку росії. Не маючи змоги протистояти путіну, вони хочуть переконати його, що охолодження конфронтації із Заходом не загрожуватиме, а навпаки, посилить його безпеку.

З іншого боку — «бенефіціари війни». Якщо конфронтація є основою путінського режиму, то насильство і корупція — його клей. Олігархічні клани отримують вигоду від квот на експорт нафти та інших товарів на сірих ринках, створених санкціями. Вони не розлучаться зі своїми прибутковими франшизами так просто. Служби безпеки шукатимуть як «п'яту колону», яка підтримує мир, так і ультранаціоналістів, які розглядатимуть будь-яку угоду як зраду.

Трамп має рацію, бажаючи «зупинити вбивства». Якщо припинення вогню дозволить Україні відбудуватись, призведе до збільшення витрат на оборону в Європі і збереже певні санкції проти російської економіки, що скрипить, це також може призвести до краху амбіцій путіна.

Однак путін робить ставку на те, що він може воювати довше, ніж Україна, або що він зможе маневрувати з Трампом, щоб укласти угоду, яка дозволить росії реінтегруватися у світову економіку, зробить Україну розділеною і напівзруйнованою державою і залишить Європу надто приголомшеною, щоб захистити себе.

Джерело: https://t.me/znua_live/190274

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