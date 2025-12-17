Путін заявив про можливість нарощування темпів наступу росармії та знову згадав про «Орєшнік»

Поки Україна разом зі США та європейськими партнерами активно шукає дипломатичні рішення для досягнення справедливого і сталого миру, російський диктатор публічно транслює протилежні сигнали – ескалацію та погрози.

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Під час виступу на засіданні колегії міноборони рф, путін заявив про «можливість нарощування темпів наступу» та «стратегічну ініціативу» російської армії.

Як зазначили в ЦПД, такі формулювання – класичний елемент воєнної пропаганди, покликаний приховати реальний стан справ на фронті.

Окремий блок заяв стосувався стратегічного озброєння – ракет «посейдон», «буревісник» та «орєшнік», які путін традиційно використовує як інструмент залякування міжнародної спільноти. Також путін заявив, що вдосконалення стратегічних ядерних сил є пріоритетом для росії. Це чергове нагадування, що кремль свідомо робить ставку на шантаж, а не на переговори.

Демонстративні погрози озброєннями спрямовані насамперед на партнерів України. Мета кремля – вплинути на політичні рішення, знизити рівень підтримки Києва та нав’язати світу вигідний кремлю сценарій.

