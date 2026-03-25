Ранкова атака окупантів на Великий Бурлук на Харківщині

Дрони окупантів врнанці вдарили по селищу Великий Бурлук.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

«Сьогодні зранку ворог знову атакував селище Великий Бурлук Куп’янського району. Ударні дрони влучили у нежитлову будівлю. Там виникла пожежа площею 100 м кв. Попередньо без постраждалих», – зазначають у ДСНС.

Приблизно через пів години після прибуття на місце рятувальників ДСНС для гасіння пожежі, відбувся повторний удар поблизу. Надзвичайники встигли перейти до укриття за сигналом тривоги, тому обійшлося без втрат.

На місці події під загрозою повторних ударів працювали оперативні підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

