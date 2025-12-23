Ранковий удар по селу Івано-Шийчине на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

Правоохоронці розслідують черговий російський удар по Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Слідством встановлено, що 23 грудня близько 8:30 внаслідок ворожої атаки по селу Івано-Шийчине Богодухівського району пошкоджено житловий будинок.

За попередніми даними, по населеному пункту завдали ударів два FPV-дрони.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

