Рейд проти інкасаторів «Ощадбанку» був політично мотивованою операцією угорських спецслужб, метою якої було спровокувати конфлікт з Україною і використати його напередодні голосування 12 квітня -- угорське видання hu24 із посиланням на дані розслідування журналіста Саболча Паньї з VSquare.

Демонізація українського керівництва та західної підтримки є центральним елементом комунікації правлячої партії «Фідес».

За даними кількох джерел VSquare, за цим може стояти свідомо спланована розвідувальна провокація, спрямована на отримання політичної вигоди.

5 березня спецпідрозділ угорського Антитерористичного центру (TEK) затримав два броньовані інкасаторські автомобілі українського державного «Ощадбанку», які прямували звичним маршрутом з Відня до Києва, перетинаючи територію Угорщини.

Під час операції було затримано сімох працівників банку, а також вилучено 82 мільйони доларів готівкою та золото.

Урядові ЗМІ швидко заявили, що вантаж був незаконним, пов’язаним із «військовою мафією» і фінансуванням Заходом війни в Україні.

Водночас, за даними VSquare, насправді йшлося про розвідувальну операцію з виборчим підтекстом.

За інформацією джерел, операцію координував Орш Фаркаш — державний секретар, який курує цивільну розвідку і є ключовою фігурою міністра Антала Рогана, відповідального за спецслужби та урядову комунікацію.

Офіційне юридичне обґрунтування — яке, за словами джерел, було радше формальним прикриттям — стосувалося контррозвідувального розслідування щодо колишнього офіцера СБУ, який очолював службу безпеки «Ощадбанку».

Як йдеться у матеріалах журналістського розслідування, угорська розвідка щонайменше з січня 2026 року стежила за маршрутами інкасаторів між Австрією та Україною.

Частина спостереження здійснювалася за кордоном: агенти встановили, в яких готелях у Відні зупиняються українські охоронці і якими маршрутами пересуваються.

Коли їхні звички стали відомими, первинний план полягав у тому, щоб затримати їх під час перевезення зброї, що дозволило б сформувати наратив про тероризм або незаконну торгівлю зброєю.

Саме тому до операції залучили бійців TEK з Антитерористичного центру.

Однак план пішов не за сценарієм.

Після рейду з’ясувалося, що все — документи, фінансові операції та сам процес перевезення — було повністю законним, а у водіїв та охоронців навіть не було зброї.

За словами кількох джерел, стало очевидно, що ані рейд, ні затримання, ні допити без адвокатів, ні подальша депортація не мали правових підстав.

Тому було оперативно вигадано «план Б»: податкову службу (NAV) змусили розпочати розслідування щодо відмивання коштів, щоб постфактум надати подіям вигляду законності.

Це викликало обурення навіть усередині самої NAV, оскільки на початковому етапі навіть підрозділ служби, який займається боротьбою з відмиванням коштів, не був залучений.

Політичний і імпровізований характер операції підтверджує ще одна деталь: попри заяви про «військову мафію», військову розвідку не поінформували, а Міністерство оборони дізналося про операцію лише тоді, коли TEK зрозумів, що не має транспорту для перевезення вилучених авто і вантажу — і довелося звертатися по допомогу до військових.

За даними Саболча Паньї, організатори операції у вузькому колі хизувалися її «найважливішим результатом».

Вони вважають, що інформація про рейд швидко дійшла до президента України Володимира Зеленського, який того ж дня — 5 березня — під час пресконференції емоційно відреагував.

Зокрема, він заявив, що міг би передати своїм військовим адресу людини, яка блокує фінансову допомогу ЄС для України.

Цю заяву багато хто сприйняв як особисту погрозу Віктору Орбану.

ℹ️ Раніше VSquare з посиланням на джерела у європейських службах безпеки повідомляло, що російський диктатор владімір путін доручив групі політичних технологів і фахівців із інформаційних операцій втрутитися у виборчу кампанію в Угорщині.

Їхнє завдання — впливати на інформаційний простір і допомогти правлячій партії Fidesz утримати владу.

Джерело: https://t.me/znua_live

