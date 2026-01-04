Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:59
Просмотров: 55

Віцепрезидент Делсі Родрігес "жива та легітімна"

Віцепрезидент Делсі Родрігес жива та легітімна

Віцепрезидент країни Делсі Родрігес повинна виконувати обов'язки президента країни після захоплення Сполученими Штатами Ніколаса Мадуро — рішення Верховного суду Венесуели.

Перед цим Родрігес публічно заявила, що Венесуела ніколи не буде колонією будь-якої іншої країни, а єдиним легітимним президентом Венесуели є Ніколас Мадуро.

Віцепрезидент також зазначила, що США вчинили акт агресії щодо Венесуели під надуманими приводами.

Влада країни наполягає на негайному звільненні Ніколаса Мадуро та його дружини й захищатиме природні ресурси Венесуели, які належать народу.

До виступу Родрігес Дональд Трамп в одній зі своїх численних заяв зазначив, що Родрігес, нібито, готова координувати свої дії з Вашингтоном і «робити все так, як треба».

Пізніше держсекретар США Марко Рубіо в коментарі The New York Times повідомив, що поки утримається від оцінки спростувальних заяв віцепрезидента Венесуели, зазначивши, що США будуть судити тимчасову владу за її діями в найближчі дні та тижні, і закликав Родрігес скористатися «історичною можливістю» для служіння країні.

Джерело: https://t.me/znua_live/233385

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кожен виліт дрона РУБАК «Aquila» «Сталевого кордону» приносить свої позитивні результати (ВІДЕО)
Сегодня 08:00    10
Какие силы и средства США были сконцентрированы против Венесуэлы (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:45    34
Рабство у совєцькому союзі: дозвіл селянину для поїздки в Київ, щоб купити хліба, 1951 рік
Сегодня 07:40    39
Міненерго проінформувало про ситуацію в енергосистемі України
Сегодня 07:37    51
россия может потерять миллиарды долларов инвестиций в Венесуэлу из-за свержения Мадуро
Сегодня 07:32    54
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 07:28    51
Кінець епохи Мадуро
Сегодня 07:16    61
Феєрверки в Криму від “Примар” ГУР ― епізоди ліквідації ворожих систем ППО, авіації, флоту та інших цілей у 2025 році
Сегодня 07:12    73
Венесуела - світовий лідер за запасами нафти
Сегодня 07:06    67
Деталі операції “Абсолютна рішучість”
Сегодня 07:03    63
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 