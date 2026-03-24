Сегодня 06:32
Результати бойової роботи прикордонників за тиждень

Упродовж тижня, з 16 по 22 березня 2026 року, підрозділи Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони знищили 566 військовослужбовців рф, 403 – поранили, ще 3 взяли у полон.

Також знищено та уражено: 1 танк, 3 МТ-ЛБ, 7 БМП, 1 БМД, 3 РСЗВ, 1 САУ, 3 ББА, 5 наземних роботизованих комплексів, 229 од. автомобільної та 8 од. інженерної техніки.

Окрім того, знищено 28 гармат, 6 мінометів, 247 засобів зв’язку та 16 камер і комплексів відеоспостереження, 2 РЛС та 38 засобів РЕБ і РЕР.

Уражено 828 укриттів і позицій особового складу противника, 16 складів з боєприпасами, 12 складів з пально-мастильними матеріалами та 7 – з майном.

Разом з іншими складовими Сил оборони військовослужбовці ДПСУ знищили 1385 ворожих безпілотних літальних апаратів (у т.ч. 105 типу «шахед» та «гербера»).

Джерело: dpsu.gov.ua

