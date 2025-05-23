рф готується підʼєднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, - Андрющенко

росіяни продовжують будівництво ліній електропередачі від тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, зокрема через Маріупольський район

Про це повідомив глава Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, з урахуванням планів рф (зокрема, ймовірності модернізації ТОТ Херсонщини) - "виглядає так, що Запорізька АЕС якщо вже не включена в систему енергетики рф, то залишаються лічені тижні".

"Знову, на жаль, маємо наголосити на повному ігноруванні цього процесу з боку українського уряду та медіапростору. На жаль. Тому що саме це ігнорування надає росіянам можливість безкарно робити те, що роблять", - заявив Андрющенко.

Керівник Центру вивчення окупації також уточнив, що ворог на одній із ділянок впродовж лютого - травня розбудував розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією. На іншій ділянці - окупант закінчує зʼєднання з мережею.

"На місці виглядає, як фінальна стадія роботи", - додав він.

Водночас російські пропагандисти активізували дезінформаційну кампанію навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка спрямована на дискредитацію України. Зокрема, ворожі ресурси поширюють фейк про нібито "український обстріл" одного з об’єктів на території станції.

Джерело: espreso.tv

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