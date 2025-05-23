Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:11
Просмотров: 60

рф готується підʼєднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, - Андрющенко

рф готується підʼєднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, - Андрющенко

росіяни продовжують будівництво ліній електропередачі від тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, зокрема через Маріупольський район

Про це повідомив глава Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, з урахуванням планів рф (зокрема, ймовірності модернізації ТОТ Херсонщини) - "виглядає так, що Запорізька АЕС якщо вже не включена в систему енергетики рф, то залишаються лічені тижні".

"Знову, на жаль, маємо наголосити на повному ігноруванні цього процесу з боку українського уряду та медіапростору. На жаль. Тому що саме це ігнорування надає росіянам можливість безкарно робити те, що роблять", - заявив Андрющенко.

Керівник Центру вивчення окупації також уточнив, що ворог на одній із ділянок впродовж лютого - травня розбудував розподільчий вузол продуктопроводу разом із компресорною станцією. На іншій ділянці - окупант закінчує зʼєднання з мережею.

"На місці виглядає, як фінальна стадія роботи", - додав він.

Водночас російські пропагандисти активізували дезінформаційну кампанію навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка спрямована на дискредитацію України. Зокрема, ворожі ресурси поширюють фейк про нібито "український обстріл" одного з об’єктів на території станції.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Керівника Лаври прибрали з посади напередодні відкриття виставки про Мазепу
Сегодня 08:10    2
Оперативна інформація станом на 08:00 23.05.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:04    25
Выборы в Польше: пропаганда рф активизировала дезинформационную кампанию
Сегодня 08:03    22
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 травня 2025 року від ДСНС
Сегодня 07:58    27
Україна за 2 роки закупила через Prozorro Market 50 тис. дронів на понад 6 млрд грн
Сегодня 07:53    29
За матеріалами СБУ та ОГП арештовано активи сина експрезидента Мотор Січі на пів мільярда гривень
Сегодня 07:44    42
Путін знову заявив про «буферну зону» на кордоні з Україною - у МЗС відреагували
Сегодня 07:39    50
За три роки на будівництво фортифікацій в Україні має піти мінімум 82 млрд грн. Потрібна перевірка Рахункової палати, як витрачалися ці гроші, — народний депутат Ярослав Железняк.
Сегодня 07:35    46
Скільки будинків хочуть відновити у Харкові цього року, повідомив Терехов
Сегодня 07:31    38
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.25 орієнтовно
Сегодня 07:28    52
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 