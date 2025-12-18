рф наростила угруповання до 710 тис. осіб для ведення стратегічної наступальної операції, - Сирський

16 грудня Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"

Про це очільник ЗСУ повідомив у telegram.

Під час виступу він поінформував партнерів про поточну ситуацію на фронті, яка залишається складною.

За словами Сирського, для проведення стратегічної наступальної операції росія зосередила проти України угруповання чисельністю близько 710 тис. військових. Попри значні втрати, противник не відмовляється від наступальних дій, однак суттєвих оперативних результатів досягти не зміг.

Окрему увагу Головнокомандувач приділив Покровському напрямку, де російські війська понад 17 місяців намагаються захопити місто. Українські підрозділи не лише утримують оборону, а й перехоплюють ініціативу.

Україна також послідовно нарощує тиск на противника в глибині його території, завдаючи ударів по об’єктах критичної інфраструктури рф засобами Deep Strike. За його словами, сукупні прямі та непрямі втрати росії від таких ударів із початку року оцінюються у $21,5 млрд.

Сирський наголосив, що міжнародна військова підтримка має ключове значення для стримування російської агресії, та закликав партнерів збільшити обсяги допомоги, насамперед у сфері протиповітряної і протиракетної оборони та дальнього вогневого ураження.

