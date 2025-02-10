Ставлення москви до курських біженців заслуговує на окрему увагу. Із 1 лютого їх відмовились безплатно годувати в одному з пунктів тимчасового розміщення під назвою «олімпієць».

Один із біженців валерій моісеєв розповів, що влада просто не виділила на це кошти. Місцевий комітет регіональної безпеки поспішив оголосити цю інформацію фейком, стверджуючи, що харчування для біженців забезпечується коштом федерального бюджету.

Але директор «олімпійця» підтвердив, що з 1 лютого вони перестануть годувати людей, тому що борг комплексу перед постачальниками їжі становить 65 млн рублів.

Ця історія цікава в контексті того, що тільки 18 із 83 регіонів рф зараз мають річні бюджети, що перевищують тижневі витрати росії на ведення війни в Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/44923

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