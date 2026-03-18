рф розганяє лякалку про «Україну-терориста», щоб розколоти Захід

Ключові інфоприводи для просування наративу: дронова атака на москву, «диверсант» у Криму, «теракт» у брянську та «хімічні атаки ЗСУ» на запорізькому напрямку.

Центром стратегічних комункацій зафіксоване скоординоване поширення матеріалів, спрямованих на:

● просування тез про «неспроможну державу», «зовнішнє управління», «розкол» ЄС і НАТО та «слабкість» Європи (маніпуляції заявами Трампа і роллю ЄС);

● формування образу України як «терористичної держави» (брянськ, «диверсанти», заяви ФСБ);

● інформаційний супровід війни з акцентом на «домінування рф».

Активно просуваються меседжі про «failed state» України, «слабкість ЄС» і «розкол НАТО». російські ресурси масштабують заяви Трампа як «доказ» нібито кризи Альянсу та «несуб’єктності» України.

Триває підтримка антиукраїнської риторики уряду Угорщини та інфільтрація меседжів «Фідес» у європейський інфопростір.

Додатково використовуються теми цін на нафту, дефіциту ППО через Іран та Паралімпіади для просування тез про «сильну росію» і «русофобію».

На ~110 ресурсах, що поширюють дезінформацію, 16 березня розміщено ~6 тис. матеріалів про Україну, тоді як ~1,1 тис. легітимних медіа — ~5,9 тис.

Таким чином, ~50,5% матеріалів про Україну іноземними мовами припадає на ресурси FIMI та інформаційні операції рф.

