Сегодня 08:52
рф системно фабрикує історії для демонізації ЗСУ

кремлівські пропагандисти поширюють черговий фейк, нібито українські військові під Оріховом (Запорізька область) використовують сміттєвози та інший цивільний транспорт для підвезення провізії й води на позиції.

Це не відповідає дійсності і є типовою підміною понять, покликаною виправдати удари по цивільних авто. Пропаганда намагається створити враження «подвійного призначення» будь-якого транспорту, аби зняти з рф відповідальність за атаки на мирних людей. За нормами міжнародного гуманітарного права цивільний транспорт і комунальні служби є захищеними, а такі звинувачення мають підтверджуватися конкретними доказами — натомість пропагандисти обмежуються бездоказовими «свідченнями».

Такі інформаційні вкиди виконують одразу кілька завдань: деморалізувати населення прифронтових громад, зірвати роботу комунальних служб і нормалізувати ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі під виглядом «законних цілей». Це інформаційне прикриття для воєнних злочинів, а не «розслідування».

Центр раніше повідомляв, що рф системно фабрикує історії для демонізації ЗСУ — від байок (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15866) про «винагороди за вбитих цивільних» до фейків про «загороджувальні загони» (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15857) та «хімічні атаки ЗСУ». (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15854)

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15895

