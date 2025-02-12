рф скоротила темпи наступу в Україні до мінімальних із червня

Журналісти проаналізували дані українського OSINT-проєкту DeepState і виявили, що за тиждень із 3 до 9 лютого російські військові захопили 19,5 кв км території України. Це найнижчі темпи просування росії в Україні з червня минулого року.

Найбільшу територію — 11,55 кв км — російські військові захопили на північній ділянці фронту, просунувшись у напрямку Куп'янська і в напрямку Лиману.

Ще 5,65 кв км оосія захопила в районі Часів Яру (саме місто, станом на 10 лютого, контролюється частково рф, частково — Україною) і в Торецьку. На карті DeepState частина міста до 10 лютого залишалася в «сірій зоні».

Востаннє росія захоплювала так мало території в Україні в червні: за тиждень з 24 по 30 червня під контроль російських військ перейшло 32,8 кв км.

У Курській області за тиждень російській армії вдалося повернути під контроль росії 0,7 кв км території. російські військові просунулися на півночі основного зайнятого ЗСУ виступу (в районі Малої Локні), українські військові — на південному сході виступу (у напрямку села Уланок). Під контролем ЗСУ до вечора неділі залишалося 451,74 кв км. Уже на початку цього тижня територія під контролем ЗСУ скоротилася до 433,1 кв км, свідчать дані DeepState. росія зайняла частину території на заході основного виступу в районі Свєрдліково.

"Тенденція на зниження темпів російського наступу в Україні вже досить тривала, щоб її можна було пояснити системними проблемами російської армії: виснаженням запасів бронетехніки, нестачею особового складу і низькою якістю підготовки бійців", — вважає російський військовий аналітик Кіріл Міхайлов.

Джерело: https://t.me/znua_live/189418

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