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рф виводить з Сирії судна, наповнені боєприпасами, - міноборони Британії

рф виводить з Сирії судна, наповнені боєприпасами, - міноборони Британії

У суботу, 15 лютого, міністерство оборони Великої Британії зафіксувало переміщення через Ла-Манш шести російських військових і торгівельних кораблів, які перевозили боєприпаси, що використовувалися в Сирії

Про це інформує Reuters.

Згідно з заявою британського оборонного відомства, ці кораблі, яких супроводжували Королівський військово-морський флот і Королівські військово-повітряні сили, виходили з Сирії.

У міністерстві заявили, що росія почала виводити свої військові активи із Сирії після повалення режиму президента Башара Асада, назвавши це "ударом по амбіціях (москви - ред.) на Близькому Сході".

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"Ці кораблі відступали з Сирії після того, як путін залишив свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні і повні боєприпасів, - заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. - Це свідчить про те, що росія ослаблена, але залишається загрозою".

Британське міністерство оборони також зауважило, що виведення боєприпасів з Сирії підтверджує, що зосередження росії на війні в Україні негативно позначається на її здатності підтримувати режим Асада.

● 22 січня нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією про управління морським портом Тартус, яка мала тривати 49 років.

Джерело: espreso.tv

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