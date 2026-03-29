Рятувальники Харкова показали наслідки влучання російського безпілотника

Сьогодні вранці, 29 березня, росіяни завдали удару по території житлового сектору в Холодногірському районі Харкова. Є постраждалі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У результаті влучання сталися руйнації надвірних забудов та пожежа. Горіла господарча споруда на площі 10 кв. м.

Пошкоджено чотири приватні житлові будинки.

За попередніми даними, постраждали двоє людей. Одну жінку врятували надзвичайники.

До ліквідації наслідків удару залучалися підрозділи ДСНС, зокрема сапери та психологи.

