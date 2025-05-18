Рятувальники Харківщини ліквідували три пожежі після обстрілів

За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі, спричинені ворожими обстрілами у Чугуївському та Куп’янському районах області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У селі Новоолександрівка Чугуївського району внаслідок обстрілу на території фермерського господарства горіла будівля майстерні на площі 50 кв. м та за межами господарства трава на площі 200 кв. м. Постраждалих немає.

Удень у селі Василенкове Куп’янського району внаслідок влучання БпЛА горіли гаражі на площі 400 кв. м та трава на площі 300 кв. м.

Також у Куп’янську внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи господарчої споруди, яка не експлуатується, на площі 300 кв. м. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости