Рятувальники Харківщини показали наслідки масованої атаки російських БпЛА

У ніч на 1 червня російські війська здійснили масовану атаку дронами на кілька населених пунктах Харківщини. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, пошкоджено будівлі, постраждала жінка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Лозовій внаслідок удару БпЛА горів дах навчального закладу. Пошкоджені поруч розташовані житлові та інші будівлі. Постраждала 45-річна жінка, діагноз – гостра реакція на стрес.

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району удари безпілотників спричинили руйнації та пожежу двоповерхової адміністративної будівлі.

В Ізюмі в результаті обстрілу сталася пожежа у складській будівлі.

У Балаклії внаслідок обстрілу пошкоджені приватні житлові будинки та легкові автівки. Сталася пожежа в нежитловій будівлі, яку загасили вогнеборці.

До ліквідації наслідків обстрілів залучались підрозділи ДСНС, в тому числі піротехнічні та медичні розрахунки.

Агентство Телевидения Новости