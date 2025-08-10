Рятувальники Харківщини загасили шість пожеж після обстрілів за добу

З 9 по 10 серпня на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених обстрілами в Ізюмському та Чугуївському районах області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вдень окупанти спричинили пожежу у лісовому масиві на території Студенецького лісництва поблизу села Оскіл Ізюмського району. Вогонь розповсюдився на площу понад 19 га. На місці події працюють 18 рятувальників та п’ять одиниць техніки ДСНС, а також семеро працівників та чотири одиниці техніки лісгоспу.

Близько 16:20 ворог завдав удару безпілотником по будівлі меблевого магазину у Харкові. Без загоряння. Постраждали п’ятеро людей, з них одна дитина. З осколковими пораненнями їх госпіталізовано до лікарні. Рятувальники розрізали пошкоджені конструкції металевої покрівлі. Психологи ДСНС надавали допомогу людям.

Вночі кілька населених пунктів Чугуївського району зазнали масованої атаки ворожих БпЛА. Внаслідок влучань зафіксовані п’ять пожеж у Чугуєві, селі Роздольне Зміївської громади та селі Мартове Печенізької громади. Горіли дитячий дошкільний навчальний заклад, складська будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. Інформація про постраждалих не надходила.

Ліквідовано 17 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 16,6 га.

Агентство Телевидения Новости