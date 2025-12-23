Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:13
Просмотров: 110

Рятувальники ліквідували пожежу після атаки БпЛА у Богодухівській громаді

Рятувальники ліквідували пожежу після атаки БпЛА у Богодухівській громаді

На Харківщині ліквідована пожежа у приватному будинку після атаки ворожих БпЛА.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Вранці 23 грудня ворожі ударні безпілотники вразили приватний будинок в одному із прифронтових населених пунктів Богодухівської громади. В результаті ударів в оселі трапилась пожежа площею 40 м кв. На щастя, на той час будинок був порожній, тому обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучались 1 пожежно-рятувальне відділення ДСНС, офіцер-рятувальник громади та підрозділ добровільної пожежної команди місцевого сільгосппідприємства.

Спільними зусиллями пожежу вдалось оперативно ліквідувати.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 