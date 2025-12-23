Рятувальники ліквідували пожежу після атаки БпЛА у Богодухівській громаді

На Харківщині ліквідована пожежа у приватному будинку після атаки ворожих БпЛА.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Вранці 23 грудня ворожі ударні безпілотники вразили приватний будинок в одному із прифронтових населених пунктів Богодухівської громади. В результаті ударів в оселі трапилась пожежа площею 40 м кв. На щастя, на той час будинок був порожній, тому обійшлося без постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучались 1 пожежно-рятувальне відділення ДСНС, офіцер-рятувальник громади та підрозділ добровільної пожежної команди місцевого сільгосппідприємства.

Спільними зусиллями пожежу вдалось оперативно ліквідувати.

