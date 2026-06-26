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Рятувальники ліквідували пожежу у Васищевому після ракетного удару

Рятувальники ліквідували пожежу у Васищевому після ракетного удару

Протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС ліквідували три пожежі після російських обстрілів. У селищі Васищеве Харківського району внаслідок ракетного удару горіли конструктивні елементи складської будівлі та стелажі на площі 80 кв. м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У Салтівському районі Харкова внаслідок атаки FPV-дрона пошкоджено приміщення салону краси. Постраждала жінка.

У місті Дергачі Харківського району внаслідок влучання FPV-дрона горіла прибудова до літньої кухні на площі 20 кв. м. Також пошкоджено вікна та двері житлового будинку та автомобіль.

Унаслідок обстрілу у селі Мала Іванівка Богодухівського району горіла трава на площі 300 кв. м. Також у Богодухові внаслідок ударів БпЛА постраждали четверо людей. Пожежі не було. Згодом окупанти повторно атакували місто БпЛА: постраждали ще п’ятеро людей, пошкоджено будівлю магазину.

Агентство Телевидения Новости

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