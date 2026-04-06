Рятувальники показали, як ліквідували пожежу у Чугуївському районі

5 квітня о 21:06 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Коробчине Чугуївського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

До місця виклику були направлені 2 оперативні відділення 50-ї Державної пожежно-рятувальної частини ДСНС. На час прибуття вогнеборців горіла дерев’яна господарча споруда та дрова на площі 70 м кв. Існувала загроза перекидання вогню на житловий будинок.

Завдяки оперативним діям рятувальників житло вдалось врятувати.

О 21:55 пожежу було локалізовано, о 23:03 — ліквідовано. На місці події працювали 10 осіб особового складу ДСНС та 2 одиниці техніки. Постраждалих немає.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

