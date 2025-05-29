Рятувальники загасили чотири пожежі після обстрілів Харківщини

З 28 на 29 травня на Харківщині рятувальники загасили чотири пожежі в Ізюмському районі, спричинені російськими обстрілами. Займання сталися у Борівському лісництві та на території агропідприємства.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Вдень 28 травня ворог завдав ударів з РСЗВ по лісовому масиву Борівського лісництва поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району. Внаслідок обстрілу зайнялась хвойна підстилка у двох різних місцях на загальній площі 2,5 га.

У середу ввечері російська авіація скинула КАБ на село Бахтин Ізюмського району, зруйнувавши будівлю колишнього сільгосппідприємства та спричинивши пожежу сухостою на відкритій місцевості площею 1000 кв. м.

Близько 5:00 29 травня внаслідок бомбардування КАБ сталась пожежа площею 2 га на території Борівського лісництва біля села Підлиман Ізюмського району.

За добу рятувальники ліквідували 12 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 7000 м кв. До ліквідації чотирьох із них залучалися підрозділи місцевої пожежної охорони. Триває ліквідація трьох лісових пожеж.

Агентство Телевидения Новости