Робота «Фенікса» на Гуляйпільському напрямку триває (ВІДЕО)

Пілоти підрозділу продовжують методично знищувати все, що допомагає окупантам вести війну: гармати, мотоцикли, «буханки», іншу автомобільну техніку і, звичайно ж, – живу силу противника.

Ворог намагається ховатися, маневрувати й маскуватися, але наші оператори знаходять цілі та перетворюють їх на статистику втрат.

Працюємо щодня. Точно. Результативно.

Джерело: dpsu.gov.ua

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