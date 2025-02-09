Родичів полонених і зниклих безвісти оборонців атакують шахраї, - омбудсман

В Україні активізувалися телефонні шахраї, які намагаються нажитися на родинах військовополонених та зниклих безвісти оборонців. Про це у своєму Телеграм повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, злочинці телефонують людям, представляються співробітниками міжнародних гуманітарних місій або благодійних організацій і намагаються видурити гроші. Зокрема шахраї запевняють потенційних жертв, що нібито можуть передати посилку військовополоненому, але для цього начебто необхідно здійснити попередню оплату.

"Жодної платні у здійсненні передачі листів чи посилок не може бути! Адже така гуманітарна ініціатива реалізується через МКЧХ, державні інституції та офіційні волонтерські організації", – наголосив Лубінець.

Джерело: unian.ua

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