росія 1 січня атакувала порти України

російська Федерація 1 січня знову вдарила дронами по портовій інфраструктурі України. Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об'єктів у портах Одещини.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. У Ізмаїльському порту є пошкодження портових причалів і техніки.

В Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею також уражене портове обладнання, транспортні засоби та окремі об'єкти інфраструктури", - розповів Кулеба.

За його словами, на місцях працюють профільні служби, рятувальники, триває ліквідація наслідків та оцінка збитків.

Джерело: epravda.com.ua

