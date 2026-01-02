росія 1 січня атакувала порти України
російська Федерація 1 січня знову вдарила дронами по портовій інфраструктурі України. Під час нічної повітряної атаки зафіксовані пошкодження об'єктів у портах Одещини.
Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. У Ізмаїльському порту є пошкодження портових причалів і техніки.
В Одеському порту уламками ворожих дронів і вибуховою хвилею також уражене портове обладнання, транспортні засоби та окремі об'єкти інфраструктури", - розповів Кулеба.
За його словами, на місцях працюють профільні служби, рятувальники, триває ліквідація наслідків та оцінка збитків.
Джерело: epravda.com.ua