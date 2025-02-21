Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками: половину БпЛА збили

У ніч на 21 лютого, починаючи з 19:00 20 лютого, противник атакував Україну 160 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово. Також росіяни завдали удару двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» по Одещині з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 87 ударних «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

70 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

Агентство Телевидения Новости