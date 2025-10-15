Надзвичайне
Сегодня 10:56
Просмотров: 92

росія фактично визнала, що відбудова окупованої Авдіївки припинена

росія фактично визнала, що відбудова окупованої Авдіївки припинена

Один із представників окупаційної адміністрації заявив, що основні роботи «призупинені до вирішення питання про відновлення коксохімічного заводу».

Ця заява лише підтверджує, що насправді в росії немає і не було жодного плану відновлення міста. Раніше окупаційна влада обіцяла «відродження» Авдіївки та багато говорила про перспективи відновлення Авдіївського коксохімічного заводу, який є містоутворюючим підприємством.

Але щойно медійний шум довкола Авдіївки стих, окупанти почали шукати відмовки, аби нічого не відбудовувати. Обіцянки кремля відновити знищені бойовими діями міста «краще, ніж було» виявилися лише фікцією для пропаганди.

❗️ Ворог вчергове показує, чим насправді є російське «освобождєніє»: місто без людей, завод без працівників, руїни без майбутнього.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15904

Новости портала «Весь Харьков»

