росія готує масове переселення на окуповані території України

російська влада планує завезти на тимчасово окуповані території України майже 114 тисяч росіян до 2045 року. Про це свідчать (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2026/03/17/1183273-plani-razvitiya-novih-regionov-mogut-privlech-114-000-chelovek) так звані «плани розвитку».

Йдеться про 15 генеральних планів і 10 проєктів забудови, які передбачають суттєве збільшення населення на окупованих територіях.

Окупанти заявляють про масштабне будівництво понад 13 млн м² житла; сотень соціальних об’єктів; тисяч кілометрів доріг і залізниць; нових промислових підприємств.

Для реалізації цих проєктів планують залучити понад 225 тисяч людей.

Окремо росія розраховує розвивати туризм – до 9,4 млн «туристів» до 2044 року, зокрема в Маріуполі, Генічеську та на узбережжі Азовського моря.

Насправді такі «плани розвитку» – це чергова спроба змінити демографічний склад окупованих територій і закріпити незаконну присутність рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/53846

