росія нарощує інформаційний тиск на Молдову з наближенням парламентських виборів, запланованих на 28 вересня

Частиною цієї кампанії стала стаття секретаря радбезу рф сергія шойгу «Молдова на роздоріжжі».

Тези матеріалу копіюють класичні кремлівські наративи: звинувачення у «зовнішньому управлінні» з боку ЄС та «втягуванні в НАТО». Окрему увагу приділено очікуваним результатам виборів. шойгу заявив, що росія «прийме будь-який вибір громадян», але застеріг: це має бути «реальне волевиявлення, а не фальсифікація». Подібні формулювання створюють інформаційне підґрунтя для оскарження результатів виборів і можуть використовуватися для виправдання подальшої дестабілізації та втручання у внутрішні справи Молдови.

Важливо, що подібні публікації синхронізуються з діями проросійських медіа та політичних сил у Молдові, а також з дезінформаційними кампаніями у соцмережах.

Операція впливу в Молдові спрямована на збереження важелів рф у регіоні, зрив євроінтеграції та послаблення проєвропейських сил через дискредитацію влади й мобілізацію проросійського електорату.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15251

