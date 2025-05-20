Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:19
Просмотров: 93

росія навмисно атакує українські готелі

росія навмисно атакує українські готелі

За останні два роки росія збільшила інтенсивність атак на готелі в Україні, свідчить доповідь (https://rsf.org/en/new-report-rsf-and-truth-hounds-reveal-russian-strategy-bombing-ukrainian-hotels-silence-press), (https://rsf.org/en/new-report-rsf-and-truth-hounds-reveal-russian-strategy-bombing-ukrainian-hotels-silence-press) підготовлена «Репортерами без кордонів» (RSF) спільно з українською організацією Truth Hounds.

За 2022 рік росія вдарила по готелях в Україні вісім разів, у 2023-му – п'ять, у 2024-му – 14. За перші два місяці 2025 року вже було завдано чотири удари. Загалом унаслідок російських атак по готелях під обстрілами опинилися 25 працівників ЗМІ, щонайменше семеро з них дістали поранення.

«російські удари по готелях, у яких в Україні проживають журналісти, не випадкові та не хаотичні. Вони є важливою частиною стратегії терору, спрямованої на придушення висвітлення війни», – каже регіональна менеджерка RSF з питань України Полін Мофре.

Керівник відділу досліджень Truth Hounds Роман Коваль зазначає, що атаки готелів підкоряються чіткій логіці та мають певні часові патерни, що відрізняє їх від багатьох інших ударів по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, росія постійно бреше, що Україна нібито «полює на воєнкорів», для того, щоб перекрити власні реальні злочини проти українських медійників, яких за час повномасштабної війни загинуло вже понад 100. Один з найжахливіших випадків — вбивство журналістки Вікторії Рощиної (https://spravdi.gov.ua/pokarannya-za-smert-ukrayinskyh-prymar-bude-ne-prymarnym-dajdzhest-propagandy-za-30-kvitnya-1-travnya-2025-roku/)у (https://spravdi.gov.ua/pokarannya-za-smert-ukrayinskyh-prymar-bude-ne-prymarnym-dajdzhest-propagandy-za-30-kvitnya-1-travnya-2025-roku/) російському полоні.

Джерело: https://t.me/spravdi/46762

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

БЕБ встановили факти збитків на 262 млн грн підприємством МОЗ
Сегодня 10:44    72
Британская разведка: российское государство все больше напоминает геронтократию
Сегодня 10:32    79
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 10:15    107
АП ВАКС скасувала виправдувальний вирок колишньому начальнику Бердянської філії АМПУ та керівниці комерційної компанії
Сегодня 10:06    69
Херсонщина проігнорувала російський ЄГЕ
Сегодня 09:43    98
Канцлер Німеччини спробував залагодити дипломатичний конфлікт Риму й Парижу
Сегодня 09:29    96
Радянська влада цілеспрямовано приховувала сліди своїх злочинів
Сегодня 09:19    124
Україна перейматиме корейський досвід у будівництві доріг
Сегодня 09:08    118
Знешкоджено 93 ворожі БПЛА
Сегодня 09:03    80
Німеччина разом із союзниками працює над новим пакетом санкцій, щоб змусити росію погодитися на припинення вогню
Сегодня 08:57    101
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 