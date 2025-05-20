росія навмисно атакує українські готелі

За останні два роки росія збільшила інтенсивність атак на готелі в Україні, свідчить доповідь (https://rsf.org/en/new-report-rsf-and-truth-hounds-reveal-russian-strategy-bombing-ukrainian-hotels-silence-press), (https://rsf.org/en/new-report-rsf-and-truth-hounds-reveal-russian-strategy-bombing-ukrainian-hotels-silence-press) підготовлена «Репортерами без кордонів» (RSF) спільно з українською організацією Truth Hounds.

За 2022 рік росія вдарила по готелях в Україні вісім разів, у 2023-му – п'ять, у 2024-му – 14. За перші два місяці 2025 року вже було завдано чотири удари. Загалом унаслідок російських атак по готелях під обстрілами опинилися 25 працівників ЗМІ, щонайменше семеро з них дістали поранення.

«російські удари по готелях, у яких в Україні проживають журналісти, не випадкові та не хаотичні. Вони є важливою частиною стратегії терору, спрямованої на придушення висвітлення війни», – каже регіональна менеджерка RSF з питань України Полін Мофре.

Керівник відділу досліджень Truth Hounds Роман Коваль зазначає, що атаки готелів підкоряються чіткій логіці та мають певні часові патерни, що відрізняє їх від багатьох інших ударів по цивільній інфраструктурі.

Нагадаємо, росія постійно бреше, що Україна нібито «полює на воєнкорів», для того, щоб перекрити власні реальні злочини проти українських медійників, яких за час повномасштабної війни загинуло вже понад 100. Один з найжахливіших випадків — вбивство журналістки Вікторії Рощиної (https://spravdi.gov.ua/pokarannya-za-smert-ukrayinskyh-prymar-bude-ne-prymarnym-dajdzhest-propagandy-za-30-kvitnya-1-travnya-2025-roku/)у (https://spravdi.gov.ua/pokarannya-za-smert-ukrayinskyh-prymar-bude-ne-prymarnym-dajdzhest-propagandy-za-30-kvitnya-1-travnya-2025-roku/) російському полоні.

Джерело: https://t.me/spravdi/46762

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