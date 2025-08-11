Надзвичайне
Сегодня 08:22
росія навмисно отруїла нафту хлором

Румунські спецслужби підозрюють росію у навмисному забрудненні азербайджанської нафти, що постачається в Європу, в межах гібридної диверсії, - G4Media.

За даними видання, велика партія нафти з високим вмістом органічних хлоридів надійшла по трубопроводу «Баку–Тбілісі–Джейхан» і могла завдати серйозних пошкоджень НПЗ, спричинивши паливну кризу в Румунії. 184 тисячі тонн сировини, що мали потрапити в порт Констанца, було відхилено, а нафтопереробний завод Petrobrazi опинився під загрозою зупинки.

Джерела G4Media вважають, що забруднення могло бути результатом відносно простої російської диверсії — достатньо було закачати кілька цистерн хлору у 1700-кілометровий трубопровід. Міністерство енергетики Румунії вже оголосило надзвичайний стан у сфері постачання нафти та дизеля, дозволивши використати резерви.

Інцидент відбувся на тлі загострення відносин між Баку та Москвою: російські дрони нещодавно атакували газокомпресорну станцію в Одеській області, яка є частиною маршруту азербайджанського газу до України. Подібна тактика Москви вже мала прецеденти — у 2019 році росія зіпсувала понад 5 млн тонн власної нафти, що йшла в Європу, завдавши серйозних збитків і виплативши компенсації.

Новий скандал із забрудненням нафти лише підсилює підозри, що кремль готовий використовувати енергетичний шантаж і диверсії для дестабілізації ринку та тиску на країни ЄС.

Джерело: https://t.me/Omelyan_News/19043

Новости портала «Весь Харьков»

