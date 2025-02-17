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росія організувала спецпідрозділ для диверсій і вбивств на території Європи, - WSJ

росія організувала спецпідрозділ для диверсій і вбивств на території Європи, - WSJ

(https://www.wsj.com/world/europe/russia-spy-covert-attacks-8199e376?_ga=2.248598343.1969133939.1739615131-1231151024.1739615131с)

За даними видання, до нього входять досвідчені агенти, причетні до низки гучних операцій.

Його основне завдання — проведення підривних операцій за кордоном, таких як диверсії, вбивства та кібератаки.

Групу очолює генерал-полковник Андрій Авер'яновий, який має репутацію ветерана чеченських воєн і якого розшукує чеська поліція за участь у підриві боєприпасів у 2014 році.

Однією з важливих складових департаменту є центр "Сенеж", де готують елітних спецпризначенців.

Джерело: https://t.me/c/1844171976/30969

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