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росія переключилась на атаки на газову інфраструктуру – підземні сховища та газовидобувні обʼєкти

росія переключилась на атаки на газову інфраструктуру – підземні сховища та газовидобувні обʼєкти

Мета – позбавити можливості опалення під час морозів. Про це Центру стратегічних комунікацій повідомили в Міненерго.

Паралельно ворог активізував пропагандистські зусилля, щоб звинуватити владу в нестачі газу.

Ворожі агенти поширюють такі наративи:

- «влада не накопичила достатньо газу»;

- «Нафтогаз» винен у нестачі газу»;

- «українці самі лишили себе газу, відмовившись від транзиту».

Ці пропагандистські зусилля мають на меті приховати (насамперед від зовнішніх країн) злочинні російські атаки по цивільній газовій інфраструктурі, звинувативши в відсутності опалення українську владу.

Джерело: https://t.me/spravdi/45122

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