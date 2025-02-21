росія переключилась на атаки на газову інфраструктуру – підземні сховища та газовидобувні обʼєкти
Мета – позбавити можливості опалення під час морозів. Про це Центру стратегічних комунікацій повідомили в Міненерго.
Паралельно ворог активізував пропагандистські зусилля, щоб звинуватити владу в нестачі газу.
Ворожі агенти поширюють такі наративи:
- «влада не накопичила достатньо газу»;
- «Нафтогаз» винен у нестачі газу»;
- «українці самі лишили себе газу, відмовившись від транзиту».
Ці пропагандистські зусилля мають на меті приховати (насамперед від зовнішніх країн) злочинні російські атаки по цивільній газовій інфраструктурі, звинувативши в відсутності опалення українську владу.
Джерело: https://t.me/spravdi/45122