Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:06
Просмотров: 71

росія перетворює житлову політику на засіб примусу до співпраці на ТОТ

росія перетворює житлову політику на засіб примусу до співпраці на ТОТ

Мешканці тимчасово окупованих територій (ТОТ), внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці опинилися в пастці, де окупаційна влада поєднує примусову русифікацію з економічною експлуатацією.

Одна з проблем — це загроза конфіскації майна, яка проявляється через створення реєстрів «безхазяйного» житла (https://cpd.gov.ua/international-direction/ssha/maroderstvo-rosiyi-na-tot-uhvaleno-zakon-pro-bezgospodarne-zhytlo/). (https://cpd.gov.ua/international-direction/ssha/maroderstvo-rosiyi-na-tot-uhvaleno-zakon-pro-bezgospodarne-zhytlo/)

конфіскація приватної нерухомості окупантами на ТОТ — одна із практик зі зміни демографічної та економічної структури регіонів та легітимізації російської присутності на окупованих територіях.

За три роки окупації на підконтрольних Росії територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей 13,3 тисячі приватних домівок і квартир визнано «безхазяйним майном».

Йдеться переважно про квартири та будинки, розташовані в центральних і привабливих районах міст. І це свідчить про вибірковий підхід окупантів до інвентаризації.

Джерело: https://t.me/spravdi/51902

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Провалы 2025 года в экономической политике Украины
Сегодня 08:10    8
Оперативна інформація станом на 08.00 30.12.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    23
На ТОТ Луганської області кадровий колапс у медицині намагаються закрити за рахунок першокурсників
Сегодня 08:03    34
$54,7 млрд — рекорд міжнародних резервів України
Сегодня 07:58    42
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:54    54
СБУ затримала агента російських та білоруських спецслужб, який коригував атаки по київських ТЕЦ
Сегодня 07:50    55
Пропаганда рф продовжує кампанію з поширення дезінформації про нібито злочини ЗСУ проти мирних мешканців Донбасу
Сегодня 07:47    62
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 30 грудня 2025 від ДСНС
Сегодня 07:42    44
Покерфейс Путіна
Сегодня 07:36    79
Уряд розселить ВПО
Сегодня 07:29    59
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 