росія перетворює житлову політику на засіб примусу до співпраці на ТОТ

Мешканці тимчасово окупованих територій (ТОТ), внутрішньо переміщені особи (ВПО) та біженці опинилися в пастці, де окупаційна влада поєднує примусову русифікацію з економічною експлуатацією.

Одна з проблем — це загроза конфіскації майна, яка проявляється через створення реєстрів «безхазяйного» житла (https://cpd.gov.ua/international-direction/ssha/maroderstvo-rosiyi-na-tot-uhvaleno-zakon-pro-bezgospodarne-zhytlo/). (https://cpd.gov.ua/international-direction/ssha/maroderstvo-rosiyi-na-tot-uhvaleno-zakon-pro-bezgospodarne-zhytlo/)

конфіскація приватної нерухомості окупантами на ТОТ — одна із практик зі зміни демографічної та економічної структури регіонів та легітимізації російської присутності на окупованих територіях.

За три роки окупації на підконтрольних Росії територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей 13,3 тисячі приватних домівок і квартир визнано «безхазяйним майном».

Йдеться переважно про квартири та будинки, розташовані в центральних і привабливих районах міст. І це свідчить про вибірковий підхід окупантів до інвентаризації.

Джерело: https://t.me/spravdi/51902

