Продовольчо-ветеринарні служби Європи (PVD) закликають громадян утриматися від придбання домашніх тварин із росії та білорусі через серйозні ризики для здоров’я. Причиною стала нещодавно підтверджена в Німеччині інфекція сказу у собаки, яку ввезли до ЄС через латвійський кордон, попри наявність усіх необхідних документів.

Фахівці наголошують, що навіть офіційні сертифікати не гарантують безпеки, адже виявлено масові випадки підробок ветеринарних довідок на рф та рб. Інкубаційний період сказу може тривати кілька місяців, і в цей час тварина має вигляд здорової, але становить смертельну загрозу для людей та інших тварин.

На цьому тлі зростають підозри й щодо епідемічної ситуації на самій росії. За даними Міністерства сільського господарства США, російська влада може приховувати значно небезпечніше захворювання, що вже шириться сибіром серед великої рогатої худоби – ящур, маскуючи його під менш небезпечні інфекції.

Масове знищення великої рогатої худоби, яке офіційно пояснюють пастерельозом і сказом, викликає сумніви у фахівців. Вжиті заходи, зокрема тотальний забій тварин у великих радіусах, навіть спалення живцем, характерні саме для боротьби з ящуром, а не з легшими хворобами.

Приховування реальної ситуації може бути пов’язане з економічними інтересами, адже офіційне визнання ящуру поставить під загрозу експорт російської тваринницької продукції. Водночас сусідні країни вже вводять обмеження на імпорт тварин і продуктів з росії.

Традиційно росія через замовчування спалахів небезпечних хвороб створює ризики не лише для власного населення, а й для інших країн. Європейські служби закликають громадян бути обережними, не купувати тварин та продукти тваринництва з рф і не наражати себе на небезпеку.

Джерело: szru.gov.ua

