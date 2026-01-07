Росія продовжує атакувати об'єкти критичної інфраструктури України: як можна ефективно захистити їх від "камікадзе"

Питання захисту критичної інфраструктури від терористичних ударів російських окупаційних військ гостро стоїть і через майже чотири роки повномасштабної війни. Обговорюються різні методи захисту, які зі змінним успіхом застосовувалися за цей час, але якоїсь єдиної концепції для всіх об'єктів КІ вироблено не було. Хоча підказка весь цей час була під самим носом.

Звісно, одного ідеального рішення в питанні захисту об'єктів критичної інфраструктури бути не може, і практично завжди це комплексний підхід, що містить у собі як пасивні, так і активні методи.

Міністр оборони України Денис Шмигаль нещодавно повідомив: "У сфері енергетики та оборонно-промислового комплексу вже придбали і встановили засоби радіоелектронної боротьби для захисту своїх об'єктів".

У цьому разі йдеться про пасивно-активні засоби захисту об'єктів КІ за допомогою РЕБ, які досить непогано себе зарекомендували в боротьбі проти ворожих дронів-камікадзе. Але практично щомісяця РОВ експериментують із новими модифікаціями Shahed-136, частина з яких стали більш стійкими до впливу РЕБ. Тому це не одне-єдине рішення всіх проблем, а лише елемент цілого комплексу.

До активних методів захисту належить широкий спектр засобів ураження: як у складі мобільних вогневих груп, приписаних до чергування на відповідних об'єктах, так і зенітні засоби (ЗСУ, ЗРК, ЗРГК), що прикривають зоною охоплення критичну інфраструктуру.

Але на результативність активних засобів ураження впливає цілий спектр зовнішніх (погода, висота польоту дрона-камікадзе, масовість нальоту тощо) та інших чинників, тоді як пасивний засіб захисту менш схильний до більшої їх частини.

Пасивні методи захисту

Найпоширенішим пасивним засобом захисту для об'єктів КІ є зведення додаткових загороджень, найчастіше з бетонних блоків і габіонів. Це дає змогу мінімізувати шкоду об'єкту критичної інфраструктури під час удару внаслідок пікірування під середнім кутом у межах 45°, але за відсутності захисного купола не рятує від ударів під час пікірування в межах 90°.

Крім того, недоліком бетонного перекриття є той факт, що це захист, який має прийняти на себе перший удар і мінімізувати руйнування об'єкта КІ. Тобто сам по собі засіб ураження, дрон-камікадзе, таранить захист абсолютно неушкоджений і повністю боєздатний, що також знижує ефективність захисту, який руйнується від удару та потребує постійного енерговитратного оновлення.

У ніч проти 27 грудня РОВ здійснили масований наліт на столицю України – Київ. Атака була однією з найтриваліших і розтягнулася практично до кінця першої половини дня. Того дня було зафіксовано цікавий кадр: дрон-камікадзе Shahed-136 зачепився за електродроти і вибухнув, не долетівши до цілі, до якої пікірував. Те ж саме сталося і 5 січня в Дніпрі.

Ці відео – чергове підтвердження того, про що вже давно говорять, але рідко коли ми можемо побачити на практиці – створення пасивного захисту об'єктів КІ за допомогою зведення навколо них (у радіусі, наприклад, 100 метрів) на стовпах заввишки 7-10 метрів натяжних сталевих канатів.

Дротом лінії електропередачі фюзеляж Shahed-136 був розрізаний, як масло. Відповідно сталевий канат дещо більшої товщини і зовсім перетворить дрон-камікадзе на дрібну нарізку – під час пікірування того на ціль з необхідністю подолати описаний вище захист.

По суті принцип дії такого захисту можна порівняти з протикумулятивними решітками на бронетехніці, завдання яких навіть не стільки повністю нейтралізувати загрозу від кумулятивних боєприпасів, скільки зруйнувати їхню цілісність, змінити напрямок кумулятивного струменя і мінімізувати збитки. Аналогічно і сталеві сітки, що розрізають на підльоті дрон-камікадзе, змінюють траєкторію польоту Shahed-136 і не дали б йому точно вразити задану ціль, мінімізуючи шкоду.

Крім того, створити перекриття об'єкта за принципом купола для мінімізації шкоди від пікірувань згори набагато простіше за допомогою запропонованого вище варіанта, ніж зведення подібності саркофага, що коштує колосальних коштів, а ККД незрівнянно низький з урахуванням енерговитрат.

Своєю чергою бетонний захист відпрацьовує краще свою функцію за такої комплексної взаємодії.

Висновок

Дивним чином в Україні за чотири роки повномасштабної війни та енергетичного терору такі методи захисту не стали популярними і широко поширеними. Ні, низка об'єктів дійсно обзавелася подібними конструкціями, але більш спрощеної і примітивної концепції. Однак порівняно із загальною кількістю об'єктів критичної інфраструктури це крапля в морі.

Що є причиною ігнорування ефективності таких недорогих порівняно зі зведенням бетонних конструкцій засобів захисту – для мене залишається загадкою.

Зрозуміло, від ударів ракетними засобами ураження ці конструкції не врятують, але й бетонні блоки з габіонами не панацея від 9М723 або Х-47М2. Своєю чергою значна частина загроз від Shahed-136 була б нейтралізована.

Той самий випадок, коли захищати простіше і дешевше, ніж відновлювати зруйноване.

Джерело: obozrevatel.com

Автор: Олександр Коваленко

