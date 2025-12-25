Надзвичайне
росія продовжує екологічний терор проти України та Чорного моря

В акваторії Чорного моря в межах Одеського району зафіксовано (https://t.me/odesaMVA/689) маслянисті плями на поверхні води.

Причина — пошкодження (https://t.me/OleksiiKuleba/7756) резервуарів із соняшниковою олією внаслідок російських масованих атак по портовій інфраструктурі у ніч проти 22 грудня. Частина рослинної олії потрапила (https://t.me/odeskaODA/13124) на територію підприємства, проїжджу частину, у лиман, а далі — в море.

Попри складні безпекові умови та постійні обстріли, всі профільні служби залучені до ліквідації наслідків. Постраждалих птахів передано на реабілітацію.

● Цей інцидент — черговий приклад того, як росія системно завдає шкоди довкіллю, свідомо атакуючи цивільну інфраструктуру. Удари по портах і енергетичних об’єктах мають не лише гуманітарні, а й довготривалі екологічні наслідки для регіону.

15 грудня 2024 року в Чорному морі сталася одна з наймасштабніших екологічних катастроф останніх десятиліть: внаслідок аварії (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12717) двох російських танкерів «Волгонафта-212» і «Волгонафта-239» у море потрапило приблизно 8 тис. тонн мазуту.

росія не змогла ліквідувати цю катастрофу — за більш як пів року після аварії мазут продовжував (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15071) витікати.

У сукупності ці факти свідчать про те, що росія є джерелом системного екологічного терору (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16438), наслідки якого загрожують не лише Україні, а й усьому Чорноморському регіону.

Фото: Одеська ОВА / Telegram

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16623

