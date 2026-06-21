росія продовжує формувати нову систему управління на тимчасово окупованих територіях України

Для цього кремль дедалі активніше готує кадри з числа учасників так званої «сво», яких у майбутньому планують призначати на керівні посади в окупаційних адміністраціях.

Якщо раніше підготовка майбутніх чиновників для ТОТ проходила переважно на території рф, то тепер російські куратори та викладачі самі прибувають на окуповані території для проведення навчання на місці.

▶️Черговий модуль програми «Запорізькі герої» проводять безпосередньо на ТОТ Запорізької області.

▶️Навчання проходять діючі військовослужбовці та ветерани так званої «сво».

▶️Майбутніх керівників готують до роботи в окупаційних адміністраціях, муніципалітетах та державних структурах.

▶️До підготовки залучені представники Вищої школи державного управління «РАНХіГС», яка є основною кузнею кадрів для російської бюрократії.

Детальніше про підготовку нових гауляйтерів для тимчасово окупованих територій — читайте за посиланням (https://sprotyv.org.ua/kreml-pryskoriue-pidhotovku-novykh-hauliaiteriv-dlia-tot/).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8665

Новости портала «Весь Харьков»